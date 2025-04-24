Маск и министр финансов США Бессент обматерили друг друга на глазах у Трампа

Глава департамента эффективности правительств США (DOGE) миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент вступили в яростный спор с нецензурной лексикой на глазах президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свидетелей перепалки и источников, осведомленных о ситуации.

В холле Западного крыла собрались два миллиардера средних лет, которые возомнили, будто это рестлинг Axios

Отмечается, что это столкновение лицом к лицу наглядно продемонстрировало, «насколько личность и стиль Маска раздражали некоторых высокопоставленных чиновников администрации». «Это была та еще сцена. Было шумно. Я имею в виду, очень громко», — поделился эмоциями источник Axios. Два свидетеля вспоминают, что в какой-то момент Бессент крикнул: «Пошел ты *****», а Маск ответил: «Скажи погромче».

«Что удивляет многих людей, так это то, что Скотт настолько мягок в общении. Но у него есть свои пределы, и он может наорать», — объяснил союзник Бессента.

Отвечая на вопрос о скандале, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт лаконично отметила, что «разногласия являются нормальной частью любого здорового политического процесса» и служат на благо президента.

Фото: Win McNamee / Getty Images

Маск и Бессент не сошлись насчет того, кто возглавит налоговое управление

Разногласия между Маском и Бессентом начали назревать 16 апреля, когда Трамп назначил Гэри Шепли — кандидатуру Маска — исполняющим обязанности главы налогового управления. Бессент хотел, чтобы на эту должность был назначен заместитель министра финансов Майкл Фолкендер. Бессент уговаривал Трампа назначить Фолкендера и возмущался, что Маск создает проблемы, действуя за его спиной.

На встрече в Белом доме Бессент выступил против Маска, раскритиковав миллиардера за многочисленные обещания и недостаточное выполнение бюджетных обязательств в рамках DOGE. Маск в ответ назвал Бессента «агентом Сороса» и обвинил его в управлении «обанкротившимся хедж-фондом». Спор был настолько жарким, что помощнику пришлось встать между двумя мужчинами. Это произошло в пределах слышимости премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в тот день находилась с визитом у Трампа.

Однако, несмотря на все, последнее слово все же осталось за Бессентом — Times сообщила, что Шепли ушел, а Фолкендер занял его место. Пока ни Маск, ни Бессент не проявляют особого рвения к сближению. «Скотт выиграл этот раунд, — сказал один из источников. — Но я бы не хотел, чтобы такой парень, как Маск, был моим врагом».

Маск хочет покинуть правительство, потому что устал от нападок левых

The Washington Post со ссылкой на источник писала, что Маск устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых. В мае истекает статус миллиардера как особого правительственного сотрудника. В настоящее время неизвестно, будет ли его пребывание в должности продлено.

Глава Административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома Рассел Воут называется в числе кандидатур на замену Маска, сообщало Bloomberg. По словам собеседника агентства, Воут уже успел зарекомендовать себя как человек, обладающий компетенциями, а также «уникальным сочетанием преданности и знаний, как на самом деле работает правительство».