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23:50, 23 апреля 2025Мир

В США рассказали о накричавших друг на друга Маске и главе Минфина США

Axios: Маск и глава Минфина США Бессент устроили перепалку в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Глава департамента эффективности правительств США (DOGE) Илон Маск и министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент накричали друг на друга в Белом доме. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свидетелей перепалки и осведомленные источники.

«Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента [США Дональда] Трампа и других должностных лиц в Белом доме во время спора о Налоговой службе США», — утверждается в публикации.

Отмечается, что спор оказался настолько громким, что один из помощников вклинился между чиновниками, чтобы избежать эскалации. По данным Axios, напряжение между двумя соратниками Трампа нарастало давно и было вызвано как различием подходов к государственному управлению, так и тем, что глава DOGE изначально лоббировал за кандидатуру Говарда Латника на позицию министра финансов.

Ранее появилась информация о том, что Илон Маск решил уделять больше времени компании Tesla, а не государственной службе. По словам предпринимателя, его работа в качестве руководителя департамента в основном завершилась.

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