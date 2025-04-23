Маск решил меньше работать на президента США

Bloomberg: Маск пообещал уделять больше времени Tesla, а не DOGE

Глава департамента эффективности правительств США (DOGE) Илон Маск решил уделять больше времени компании Tesla, а не государственной службе. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По словам предпринимателя, его работа в качестве руководителя департамента в основном завершилась. Это, как пишет издание, успокоило инвесторов, которые тревожились из-за того, как работа Маска на президента США Дональда Трампа влияет на финансовое положение компании. Инвесторы и аналитики неоднократно призывали Маска переключить внимание на ситуацию с падением продаж электромобилей и ростом расходов из-за торговой войны, которую развязал Белый дом.

Отмечается, что политическая деятельность Маска оттолкнула от компании ее основных клиентов и нанесла серьезный ущерб восприятию бренда. Личное состояние Маска сократилось более чем на 130 миллиардов долларов. Как отметил управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер, завершение Маском работы над DOGE — это та минимальная необходима доза, которая нужна для исцеления бренда.

Впрочем, сам предприниматель заявил, что продолжит работать с администрацией Трампа «до конца президентского срока», но уже в более ограниченном формате.

«Начиная со следующего месяца, мая, мое время, отведенное DOGE, значительно сократится», — процитировало Маска CNN.

7 апреля курс акций Tesla рухнул до 214 долларов, хотя за несколько недель до этого министр торговли США Говард Лютник говорил о невозможности их падения ниже 235 долларов.

Сам Маск заявил, что хочет покинуть DOGE, поскольку его утомили нападки со стороны левых сил.