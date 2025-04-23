Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:08, 23 апреля 2025Экономика

Маск решил меньше работать на президента США

Bloomberg: Маск пообещал уделять больше времени Tesla, а не DOGE
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава департамента эффективности правительств США (DOGE) Илон Маск решил уделять больше времени компании Tesla, а не государственной службе. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По словам предпринимателя, его работа в качестве руководителя департамента в основном завершилась. Это, как пишет издание, успокоило инвесторов, которые тревожились из-за того, как работа Маска на президента США Дональда Трампа влияет на финансовое положение компании. Инвесторы и аналитики неоднократно призывали Маска переключить внимание на ситуацию с падением продаж электромобилей и ростом расходов из-за торговой войны, которую развязал Белый дом.

Отмечается, что политическая деятельность Маска оттолкнула от компании ее основных клиентов и нанесла серьезный ущерб восприятию бренда. Личное состояние Маска сократилось более чем на 130 миллиардов долларов. Как отметил управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер, завершение Маском работы над DOGE — это та минимальная необходима доза, которая нужна для исцеления бренда.

Материалы по теме:
Tesla стремительно теряет деньги, но Илон Маск верит в успех. Почему проблемы его не пугают?
Tesla стремительно теряет деньги, но Илон Маск верит в успех.Почему проблемы его не пугают?
23 мая 2024
«Это вызовет шок в системе» Как Илон Маск помог Трампу стать президентом США и чем миллиардер займется в Белом доме?
«Это вызовет шок в системе»Как Илон Маск помог Трампу стать президентом США и чем миллиардер займется в Белом доме?
15 ноября 2024

Впрочем, сам предприниматель заявил, что продолжит работать с администрацией Трампа «до конца президентского срока», но уже в более ограниченном формате.

«Начиная со следующего месяца, мая, мое время, отведенное DOGE, значительно сократится», — процитировало Маска CNN.

7 апреля курс акций Tesla рухнул до 214 долларов, хотя за несколько недель до этого министр торговли США Говард Лютник говорил о невозможности их падения ниже 235 долларов.

Сам Маск заявил, что хочет покинуть DOGE, поскольку его утомили нападки со стороны левых сил.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома. Ее подозревают в вербовке наемников для других государств

    В Совфеде посоветовали Трампу один способ достижения мира на Украине

    Женщина выбросила в океан обручальное кольцо за 730 тысяч рублей из-за глупой шутки мужа

    Артемий Лебедев назвал способ изменить отношение украинцев к России

    Головин посетовал на футбольный беспредел в Сибири

    Бригада ВСУ в Курской области отказалась выполнять приказы командования

    На Украине оценили отказ Рубио от переговоров в Лондоне

    Россияне пожаловались на включающего перед матерями бойцов СВО гимн Украины мужчину

    19-летняя невеста Лепса показала лицо до пластики

    Рубашка сыграла важную роль при вынесении приговора в деле о расправе над певцом Тальковым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости