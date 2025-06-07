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22:53, 7 июня 2025Россия

Из-за мощного пожара на складе в Подмосковье перекрыли движение по двум шоссе

Из-за пожара в Пушкино перекрыто движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Из-за мощного пожара на складе в подмосковном Пушкино полностью перекрыто движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе. Об этом сообщает Мострансавто в своем Telegram-канале.

Сервисы онлайн-карт также указывают на перекрытия на Ивантеевском шоссе и дублере «Ярославки», однако основная трасса свободна для проезда.

О пожаре на складе в Подмосковье стало известно 7 июня. Пламя охватило склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны. Огонь распространился на площади в 21 тысячу квадратных метров.

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