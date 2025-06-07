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21:17, 7 июня 2025Россия

На горящем в Подмосковье складе рухнула крыша

МЧС: В Подмосковье при пожаре на складе в Пушкино обрушилась кровля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress

Обрушение кровли произошло на горящем складе в Пушкино в Подмосковье на площади 13 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

«Кровля обрушилась на 13 тыс квадратах. В готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городу Москве», — отмечается в публикации.

До этого появилась информация об увеличении площади пожара на складе в Пушкино до 21 тысячи квадратных метров.

О пожаре на складе в Подмосковье стало известно 7 июня. Пламя охватило склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны. Причины пожара пока неизвестны, однако очевидцы сообщали о громких звуках взрывов.

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