Мощный пожар произошел на складе в подмосковном Пушкино

МЧС: В подмосковном Пушкино горит склад с горюче-смазочными материалами

На расположенном в подмосковном Пушкино складе произошел мощный пожар. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале МЧС России.

Сообщается, пламя охватило склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны. Площадь возгорания составила 8,1 тысячи квадратных метров и быстро увеличивается, черный дым из здания простирается в сторону Ярославского шоссе.

На месте происшествия, по данным МЧС, уже работают более 50 специалистов и 12 единиц техники. Ожидается прибытие лаборатории по замеру воздуха.

Причины пожара пока неизвестны, однако очевидцы сообщают о громких звуках взрывов.

Ранее сообщалось, что в Азове Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией. По данным ГУ МЧС России, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

