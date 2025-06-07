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20:06, 7 июня 2025Россия

Мощный пожар произошел на складе в подмосковном Пушкино

МЧС: В подмосковном Пушкино горит склад с горюче-смазочными материалами
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

На расположенном в подмосковном Пушкино складе произошел мощный пожар. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале МЧС России.

Сообщается, пламя охватило склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны. Площадь возгорания составила 8,1 тысячи квадратных метров и быстро увеличивается, черный дым из здания простирается в сторону Ярославского шоссе.

На месте происшествия, по данным МЧС, уже работают более 50 специалистов и 12 единиц техники. Ожидается прибытие лаборатории по замеру воздуха.

Причины пожара пока неизвестны, однако очевидцы сообщают о громких звуках взрывов.

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Ранее сообщалось, что в Азове Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией. По данным ГУ МЧС России, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

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