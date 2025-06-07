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13:27, 7 июня 2025Россия

В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией

В Азове Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Азове Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС России по региону, передает РИА Новости.

«Загорание произошло в складском помещении полимерной продукции по адресу: город Азов, улица Победы, 47 Ж», — отметил он.

По данным ведомства, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Возгорание тушат 37 пожарных и 13 единиц техники. При этом их работу осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Ранее после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошел пожар на одном из промышленных предприятий в Энгельсе Саратовской области. По словам главы региона Романа Бусаргина, в результате происшествия никто не пострадал.

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