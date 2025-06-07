МЧС: Площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино увеличилась

Площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино увеличилась до 21 тысячи квадратных метров. Об этом пишет пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание», — уточняется в сообщении.

О пожаре на складе в Подмосковье стало известно 7 июня. Сообщается, что пламя охватило склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны. Причины пожара пока неизвестны, однако очевидцы сообщают о громких звуках взрывов.