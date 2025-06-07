Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 7 июня 2025Россия

Израиль обвинили в антироссийской позиции

Доцент Мирзаян: Израиль вооружает Европу против России
Артур Галеев
Артур Галеев (Специальный корреспондент «Ленты.ру»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Европа резко наращивает военное сотрудничество с Израилем, чтобы участвовать в гонке вооружений с Россией. В этом ближневосточное государство обвинил в своей колонке для издания «Взгляд» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, нашедший такую позицию антироссийской.

По его словам, именно импорт остается единственным для Евросоюза способом компенсировать отставание от России в темпах производства вооружений. При этом Брюссель не стесняется вести дела с государствами, которые критикуются на официальном уровне в Брюсселе. Одной из таких стран стал Израиль, военную кампанию которого в Секторе Газа многие европейские политики считают чрезмерно жестокой.

«С другой стороны, Европа резко наращивает военное сотрудничество с Израилем. Прежде всего, в области высокотехнологичных вооружений. В 2024 году половина израильского оружейного экспорта на сумму более семи миллиардов евро ушла в Европу, и это рекордные показатели. Иначе говоря, Европа политически осуждает Израиль, а экономически — подкармливает его», — делает вывод Мирзаян.

Материалы по теме:
Трамп объявил о создании «Золотого купола». Как его новая система ПРО угрожает России и всей мировой безопасности?
Трамп объявил о создании «Золотого купола».Как его новая система ПРО угрожает России и всей мировой безопасности?
30 мая 2025
«США не очень любят уничтожать оружие» Химическое оружие считалось самым смертоносным. Почему от него отказались?
«США не очень любят уничтожать оружие»Химическое оружие считалось самым смертоносным. Почему от него отказались?
1 июня 2025
«Мы подошли к поворотной точке» Переговоры России и Украины зашли в тупик. Чью сторону займет Трамп и как это изменит ход СВО?
«Мы подошли к поворотной точке»Переговоры России и Украины зашли в тупик. Чью сторону займет Трамп и как это изменит ход СВО?
6 июня 2025

При этом в Иерусалиме, по мнению доцента Финансового университета, закрывают глаза на критику со стороны европейских государств, понимая, что именно они могут в ближайшие годы стать одним из крупнейших в мире рынков вооружений. Мирзаян отмечает, что формально Москва не может возмущаться подобным сотрудничеством. Однако Кремль в свое время не продавал конвенциональное вооружение странам, способным серьезно подорвать безопасность Израиля.

«Москва не помогала ни "Хезболле", ни Ирану в их конфликте с Израилем — не враждебным России Израилем. Но если Тель-Авив сейчас изменит свой подход, если он будет поставлять ракеты Европе (которые, между прочим, вполне могут уйти на реэкспорт Украине), то Москва получит полное моральное право счесть Израиль не просто недружественным, а даже враждебным государством», — предостерег аналитик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его ошеломляют успехи России в производстве боеприпасов. По его словам, в условиях продолжающегося конфликта на Украине Москва производит столько основных боеприпасов за три месяца, сколько весь НАТО, чья экономика в 25 раз больше, производит за год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский сообщил о неожиданном переносе обмена военнопленными со стороны Украины

    В Госдуме напомнили Мерцу деталь поражения Германии во Второй мировой войне

    На Украине признали продвижение вооруженных сил России в Сумской области

    В Совфеде заподозрили Киев в желании сорвать мирные контакты «безрассудными атаками»

    Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус в российском регионе

    Названо место хранения тел украинских военных

    Израиль обвинили в антироссийской позиции

    Французский автопроизводитель решил наладить выпуск беспилотников на Украине

    Названы главные правила защиты кожи от солнца

    На Украине заявили о почти 100 тысячах случаев дезертирства за 2025 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости