Доцент Мирзаян: Израиль вооружает Европу против России

Европа резко наращивает военное сотрудничество с Израилем, чтобы участвовать в гонке вооружений с Россией. В этом ближневосточное государство обвинил в своей колонке для издания «Взгляд» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, нашедший такую позицию антироссийской.

По его словам, именно импорт остается единственным для Евросоюза способом компенсировать отставание от России в темпах производства вооружений. При этом Брюссель не стесняется вести дела с государствами, которые критикуются на официальном уровне в Брюсселе. Одной из таких стран стал Израиль, военную кампанию которого в Секторе Газа многие европейские политики считают чрезмерно жестокой.

«С другой стороны, Европа резко наращивает военное сотрудничество с Израилем. Прежде всего, в области высокотехнологичных вооружений. В 2024 году половина израильского оружейного экспорта на сумму более семи миллиардов евро ушла в Европу, и это рекордные показатели. Иначе говоря, Европа политически осуждает Израиль, а экономически — подкармливает его», — делает вывод Мирзаян.

При этом в Иерусалиме, по мнению доцента Финансового университета, закрывают глаза на критику со стороны европейских государств, понимая, что именно они могут в ближайшие годы стать одним из крупнейших в мире рынков вооружений. Мирзаян отмечает, что формально Москва не может возмущаться подобным сотрудничеством. Однако Кремль в свое время не продавал конвенциональное вооружение странам, способным серьезно подорвать безопасность Израиля.

«Москва не помогала ни "Хезболле", ни Ирану в их конфликте с Израилем — не враждебным России Израилем. Но если Тель-Авив сейчас изменит свой подход, если он будет поставлять ракеты Европе (которые, между прочим, вполне могут уйти на реэкспорт Украине), то Москва получит полное моральное право счесть Израиль не просто недружественным, а даже враждебным государством», — предостерег аналитик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его ошеломляют успехи России в производстве боеприпасов. По его словам, в условиях продолжающегося конфликта на Украине Москва производит столько основных боеприпасов за три месяца, сколько весь НАТО, чья экономика в 25 раз больше, производит за год.