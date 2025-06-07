Маск удалил пост о Трампе после ссоры

Маск удалил из соцсети X пост о причастности Трампа к делу Эпштейна

Предприниматель Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом удалил пост, в котором он ранее заявил, что имя американского лидера фигурирует в деле против миллиардера Джеффри Эпштейна. Соответствующая публикация была размещена в соцсети X.

5 июля Маск написал, что из-за причастности Трампа «файлы Эпштейна», который был обвинен в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, не были обнародованы.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупредил, что ссора между Трампом и Маском будет иметь серьезные последствия. Конфликт между ними обострился в четверг, когда президент США принял в Овальном кабинете канцлера Германии Фридриха Мерца.

