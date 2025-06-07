На Украине рассказали о массированном российском ударе по Харькову

В Харькове за ночь произошло более 50 взрывов

В Харькове в ночь на 7 июня прозвучало более 50 взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». По его данным, город атаковали российские войска.

Как уточняет издание, удары якобы наносились беспилотниками типа «Шахед», а также корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). «Власти заявляют об атаке 48 Шахедов, 5 КАБов и ракеты», — говорится в сообщении.

В результате взрывов в городе возникло несколько пожаров.

В прошлый раз российские войска произвели массированную атаку на Украину в ночь на 6 июня. Целями стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки дронов, центры подготовки летчиков и склады Вооруженных сил Украины.