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12:52, 7 июня 2025Мир

Отец Илона Маска назвал ошибкой ссору сына с Трампом

Отец Илона Маска назвал причиной ссоры его сына с Трампом сильный стресс
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Esa Alexander / Reuters

Отец американского бизнесмена и генерального директора SpaceX Илона Маска Эррол заявил, что ссора его сына с президентом США Дональдом Трампом была ошибкой. Такое мнение он высказал в беседе с Пятым каналом.

79-летний Эррол Маск предположил, что причиной конфликта между его сыном и Трампом стали затяжной сильный стресс и нагрузка, с которыми те столкнулись в последние пять месяцев. «Им пришлось избавиться от оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами (…) Они очень устали и напряжены», — уточнил он.

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При этом о том, кто выйдет победителем в этом конфликте, Маск старший не строит иллюзий. Он считает, что Трамп — избранный президент США, поэтому прав он, а Илон совершил ошибку. Однако, по его мнению, эта ссора не так серьезна, как кажется, и может закончиться «уже завтра».

Ранее Илон Маск отреагировал на видеозапись, на которой президент США Дональд Трамп желает ему всего хорошего в беседе с журналистами. «Аналогично», — кратко ответил на это предприниматель в социальной сети X.

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