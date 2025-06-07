Маск и Трамп после конфликта обменялись пожеланиями друг другу

Маск на пожелания всего хорошего от Трампа ответил ему тем же

Американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X отреагировал на видеозапись, на которой президент США Дональд Трамп желает ему всего хорошего в беседе с журналистами.

«Аналогично», — кратко ответил на это предприниматель.

До этого между Трампом и Маском произошел конфликт, в ходе которого бизнесмен обвинил американского лидера в том, что тот может быть причастен к делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними, фигурантом которого был покойный финансист Джеффри Эпштейн. Трамп в свою очередь обвинил Маска в употреблении наркотиков.