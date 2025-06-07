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02:11, 7 июня 2025Силовые структуры

Полицейский рейд произошел в ЛГБТ-клубе в центре Москвы

В ЛГБТ-клубе «Три обезьяны» в Москве произошел полицейский рейд
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В клуб «Три обезьяны» у станции метро «Баррикадная» в Москве нагрянули с проверкой полицейские и ОМОН. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что рейд может быть связан с борьбой с ЛГБТ-пропагандой (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) или распространением запрещенных веществ.

Очевидцы сообщили, что всех присутствующих положили лицом в пол. По их словам, есть пострадавшие из-за порезов от битых стекол бокалов. На место приехала бригада скорой и несколько машин полиции.

Ранее силовики провели рейд в петербургском клубе Kontrkult, где проходила рейв-вечеринка. Посетителей обыскивали на предмет наличия запрещенных веществ, а также проверяли документы.

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