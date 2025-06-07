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23:55, 6 июня 2025Наука и техника

Путин упразднил комиссию по строительству космодрома Восточный

Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому была упразднена комиссия по вопросам строительства космодрома Восточный. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Упразднить комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный», — сказано в распоряжении.

Как напоминает ТАСС, на космодроме будут проводить испытания автоматических космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части. Ожидается, что объект будет полностью готов к концу 2026 года.

23 мая аэропорт космодрома Восточный впервые официально принял самолет «Роскосмоса» Ту-204-300.

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