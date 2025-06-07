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09:30, 7 июня 2025Россия

Раскрыто число пострадавших при атаке БПЛА на Московскую область

Воробьев: При атаке дронов на Московскую область пострадали мужчина и женщина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в Подмосковье

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мужчина и женщина пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Оба пострадавших из СНТ «Юбилейный» в Истре. Они были ранены осколками и сейчас получают всю необходимую помощь в больнице.

Ночью и накануне днем системы противовоздушной обороны отразили атаку девяти украинских дронов в Подмосковье. БПЛА были сбиты в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске.

На местах работают оперативные службы.

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