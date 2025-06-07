Раскрыто число пострадавших при атаке БПЛА на Московскую область

Мужчина и женщина пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Оба пострадавших из СНТ «Юбилейный» в Истре. Они были ранены осколками и сейчас получают всю необходимую помощь в больнице.
Ночью и накануне днем системы противовоздушной обороны отразили атаку девяти украинских дронов в Подмосковье. БПЛА были сбиты в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске.
На местах работают оперативные службы.