Системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в Подмосковье

Воробьев: Средства ПВО отразили атаку девяти БПЛА в Подмосковье

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и накануне днем отразили атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что системы ПВО уничтожили беспилотники в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске. В СНТ «Юбилейный» в Истре осколками были ранены двое местных жителей — мужчина и женщина. По словам Воробьева, им оказывают помощь в больнице, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Кроме того, в результате атаки пострадал частный дом — были повреждены крыша, стена, хозпостройки и машина. «Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся у нас на контроле», — заверил губернатор.

Ранее 7 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, который летел на Московский регион. На место падения обломков дрона выдвинулись специалисты экстренных служб.

