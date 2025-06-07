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00:37, 7 июня 2025Россия

Силы ПВО уничтожили летевший на Московский регион дрон

Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении дрона, летевшего на Московский регион
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили беспилотник, который летел на Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА [беспилотный летательный аппарат], летевший на Московский регион», — говорится в сообщении. Собянин уточнил, что на место падения обломков дрона выдвинулись специалисты экстренных служб. Других подробностей чиновник не привел.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что над регионом сбили несколько дронов. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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