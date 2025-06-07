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00:34, 7 июня 2025Россия

Взрывы раздались над российским городом

Губернатор Малков: Над Рязанью сбили несколько беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Несколько беспилотников было сбито в небе над Рязанью. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Павел Малков.

«Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», — привел подробности глава региона.

По данным Telegram-канала Shot, местные жители услышали минимум три взрыва — они произошли над Рязанью и селом Дядьково — и звук мотора беспилотников. Кроме того, очевидцы увидели в небе ярки вспышки.

Минобороны сообщало, что с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня по московскому времени над российскими регионами было сбито 82 украинских беспилотника.

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