Взрывы раздались над российским городом

Губернатор Малков: Над Рязанью сбили несколько беспилотников

Несколько беспилотников было сбито в небе над Рязанью. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Павел Малков.

«Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», — привел подробности глава региона.

По данным Telegram-канала Shot, местные жители услышали минимум три взрыва — они произошли над Рязанью и селом Дядьково — и звук мотора беспилотников. Кроме того, очевидцы увидели в небе ярки вспышки.

Минобороны сообщало, что с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня по московскому времени над российскими регионами было сбито 82 украинских беспилотника.