Раскрыто издевательское прозвище главнокомандующего ВСУ среди военных

Безуглая: Главкома ВСУ Сырского сами военные называют Сырок

За главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским среди самих военных закрепилось издевательское прозвище. Его в своем Telegram-канале раскрыла депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

«Интересно, что в войсках действующего главнокомандующего ВСУ называют, как правило, Сырок. Я всегда [говорю о нем] с уважением: Александр Станиславович, Сырский, ну, сокращенно — Сыр. А они — Сырок. Это, пожалуй, от какого-то чудесного творожка в шоколаде, с соблазнительным, вдохновляющим на подвиги фруктовым ароматом. Оттуда же, да?» — поиронизировала Безуглая.

Ранее стало известно, что командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый может стать главнокомандующим вместо Сырского. Об заявил политолог Владимир Скачко, назвавший Драпатого «генералом нового образца, который не отличается умом и профессиональными навыками».