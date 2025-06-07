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13:46, 7 июня 2025Россия

Россия нанесла удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины и цехам сборки БПЛА
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Еще одной целью, как сообщается в сводке Минобороны о событиях в зоне спецоперации в Telegram-канале ведомства, стали цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Сегодня ночью ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов Вооруженных сил Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что цели ударов были достигнуты, а все назначенные объекты — поражены.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город переживает самую мощную атаку с момента начала специальной военной операции. В ночь на субботу, 7 июня, в городе прозвучало более 50 взрывов. По данным украинских журналистов, Харьков атаковали российские войска при помощи беспилотников типа «Шахед» и корректируемых авиационных бомб.

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