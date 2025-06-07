Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:10, 7 июня 2025Бывший СССР

Мэр Харькова заявил о мощнейшей атаке с начала военной операции

Мэр Терехов: Харьков переживает мощную атаку с начала военной операции
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город переживает мощнейшую атаку с начала специальной военной операции на Украине. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

В ночь на субботу, 7 июня, в Харькове прозвучало более 50 взрывов. По данным украинских журналистов, город атаковали российские войска при помощи беспилотников типа «Шахед» и корректируемых авиационных бомб (КАБ).

Предварительно, во время ударов Вооруженным силам Украины был нанесен серьезный урон. В частности, атаки российских военных уничтожили цеха по производству беспилотников и склады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Историк рассказал о попытках Литвы захватить русские земли. Что ей помешало?

    Маск удалил пост о Трампе после ссоры

    Зеленский отверг сравнение его и Путина с дерущимися детьми

    Мэр Харькова заявил о мощнейшей атаке с начала военной операции

    За продажу энергетиков детям ввели штрафы до полумиллиона рублей

    В США столкнулись со сложностями при принятии законопроекта о новых санкциях против России

    Отец Илона Маска назвал ошибкой ссору сына с Трампом

    Военный усомнился в словах Зеленского о деталях операции по атаке на российские аэродромы

    В России разрешат использовать биометрию для сделок с недвижимостью

    В Госдуме оценили политический потенциал Валиевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости