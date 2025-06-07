Мэр Харькова заявил о мощнейшей атаке с начала военной операции

Мэр Терехов: Харьков переживает мощную атаку с начала военной операции

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город переживает мощнейшую атаку с начала специальной военной операции на Украине. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

В ночь на субботу, 7 июня, в Харькове прозвучало более 50 взрывов. По данным украинских журналистов, город атаковали российские войска при помощи беспилотников типа «Шахед» и корректируемых авиационных бомб (КАБ).

Предварительно, во время ударов Вооруженным силам Украины был нанесен серьезный урон. В частности, атаки российских военных уничтожили цеха по производству беспилотников и склады.

