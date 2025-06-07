В подполье оценили удар по Харькову

Лебедев: Во время ударов по Харькову ВСУ нанесен ощутимый урон

Во время ударов по Харькову в ночь на 7 июня Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен серьезный урон. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, оценивший потери украинских военных.

«Уничтожены цеха по производству БПЛА и склады, крайне сложно посчитать потери врага. Удары наносились в места дислокации добровольческих батальонов [ВСУ], иностранные военные тоже попали под несколько ударов», — сообщил Лебедев.

Он отметил, что «враг еще не бежит, но понес очень ощутимый урон». По его мнению, ночь не пережили сотни военных ВСУ. В том числе благодаря этому, по словам Лебедева, в корне задавлена идея о прорыве украинских военных в направлении Волчанска.

«Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт», — добавил Лебедев.

В Харькове в ночь на 7 июня прозвучало более 50 взрывов. По данным украинских журналистов, город атаковали российские войска. По их сведениям, удары наносились беспилотниками типа «Шахед», а также корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). В результате взрывов в городе возникло несколько пожаров.