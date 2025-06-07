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10:08, 7 июня 2025Путешествия

Россия сняла запрет на продажу туров в одну страну Ближнего Востока

ТАСС: Россия сняла запрет на продажу туров в Израиль
Алина Черненко

Фото: Gil Cohen Magen / Shutterstock / Fotodom  

Россия сняла запрет для отечественных компаний на продажу туров в Израиль. Об этом заявил генеральный директор Минтуризма этой страны Ближнего Востока Дани Шахар, его слова приводит ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что в силе остается только рекомендация для россиян избегать опасных районов. Шахар также заверил, что в целом обстановка в Израиле полностью безопасная, а у обозначенных приграничных районов туристических мест нет.

Министерство экономического развития России порекомендовало туристическим компаниям приостановить продажу туров в Израиль в октябре 2023 года. Причиной такого решения стало обострение обстановки в регионе.

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