Россиянам раскрыли способы отключить мозг и хорошо выспаться

Врач Мальцова: Медитации и чтение бумажных книг помогут нормализовать сон

При первых же признаках бессонницы не стоит прибегать к медикаментам, считает врач-педиатр и эксперт международной компании Coral Club Марина Мальцова. В беседе с «Лента.ру» она раскрыла россиянам простые способы отключить мозг и хорошо выспаться.

В первую очередь она порекомендовала ложиться и вставать в одно и то же время даже в выходные, ограничить использование телефонов и компьютеров за один-два часа до сна, не переедать вечером и не пить кофе после 15:00. Также, по мнению врача, чтобы нормализовать сон, будет полезно проветривать спальню и поддерживать в ней комфортную температуру (18-20℃), а также заниматься физической активностью не позднее, чем за три часа до сна.

Чтобы легче засыпать, Мальцова также посоветовала перед сном принимать теплые ванные с магниевой солью, читать бумажные книги, медитировать и слушать расслабляющую классическую музыку.

«Снотворные препараты могут вызывать зависимость. Это крайняя мера, когда все остальное не помогает. В 80 процентах случаев людям достаточно пересмотреть свои привычки», — добавила врач.

Если, несмотря на все усилия, бессонница сохраняется более трех недель, следует обратиться к врачу. Возможно, речь идет не просто о временном расстройстве сна, а о более серьезных проблемах — например, депрессии, апноэ или гипертиреозе Марина Мальцова врач-педиатр

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