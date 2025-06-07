Российские войска уничтожили хранилище боеприпасов НАТО на Украине

Военкор Котенок: ВС России уничтожили хранилище боеприпасов НАТО в Тернополе

Вооруженные силы России уничтожили хранилище боеприпасов для вооружений, поставленных Киеву странами НАТО, в Тернополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Попали удачно, судя по кадрам, в подземное хранилище боеприпасов. (...) При таком взрыве едва ли что-то сохранится в целостности из смертельного груза», — написал он.

По словам военкора, в город были завезены и спрятаны 56 ракет Storm Shadow, 32 ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также 53 ракеты ATACMS.

Ранее в сеть попало видео, запечатлевшее сильный взрыв в Тернополе. На кадрах видно, как вдалеке появляется сильная вспышка, после которой в воздух поднимается крупный столб дыма.