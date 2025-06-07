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06:12, 7 июня 2025Россия

Российские войска закрепились на позициях в Харьковской области

Марочко: ВС РФ закрепились у Волчанска и Тихого в Харьковской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы России (ВС РФ) выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций у Волчанска и Тихого в Харьковской области и заняли их. Теперь украинские войска пытаются контратаковать, но ни одна из попыток не увенчалась успехом, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Противник еще пытается здесь контратаковать и пытается вернуть утраченные позиции. Но наши военнослужащие на данном участке серьезно закрепились», — рассказал Марочко.

Ранее эксперт также сообщил, что под контроль ВС РФ перешел участок трассы у Юнаковки в Сумской области. Из-за этого ВСУ лишились возможности контратаковать и вернуть себе потерянные позиции.

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