Российские войска закрепились на позициях в Харьковской области

Марочко: ВС РФ закрепились у Волчанска и Тихого в Харьковской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций у Волчанска и Тихого в Харьковской области и заняли их. Теперь украинские войска пытаются контратаковать, но ни одна из попыток не увенчалась успехом, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Противник еще пытается здесь контратаковать и пытается вернуть утраченные позиции. Но наши военнослужащие на данном участке серьезно закрепились», — рассказал Марочко.

Ранее эксперт также сообщил, что под контроль ВС РФ перешел участок трассы у Юнаковки в Сумской области. Из-за этого ВСУ лишились возможности контратаковать и вернуть себе потерянные позиции.