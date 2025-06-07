Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:49, 7 июня 2025Мир

Трамп высказался о введении новых санкций против России

Трамп заявил, что решение о новых санкциях против России будет принимать лично
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает законопроект о санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Об этом пишет РИА Новости.

«У них есть законопроект. Это будет зависеть от меня. Это моя опция. Это очень сильный законопроект», — высказался он.

Ранее Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение законопроекта, связанного с введением новых санкций против России. Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО уничтожили летевший на Московский регион дрон

    В Германии рассказали об ударе ЕС по экономике Украины

    Полицейский рейд произошел в ЛГБТ-клубе в центре Москвы

    Трамп высказался о введении новых санкций против России

    Трамп высказался о возможном перерастании конфликта на Украине в ядерный

    Трамп выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины

    Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

    Трамп рассказал о поводе «разбомбить к чертям» Украину

    С украинцев начали требовать взятки за выдачу тел погибших военных ВСУ

    В России заявили о смелости Трампа и Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости