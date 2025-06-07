Сергей Зверев задолжал за коммуналку

Mash: Суд взыскал с Сергея Зверева долг за коммуналку в размере 18 тысяч рублей

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев задолжал за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Зверев почти год не платил за квартиру на Дмитровском шоссе, и суд взыскал с него долг в размере 18 тысяч рублей.

По данным источника, фонд капитального ремонта подал иск в отношении шоумена в апреле. Организация хотела вернуть оплату за жилье, тепло и электричество. В тот момент сумма составляла 16 тысяч рублей. В мае иск фонда капермонта удовлетворили, и суд обязал выплатить Зверева весь долг и госпошлину.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулась и певица Наташа Королева. Она задолжала за коммуналку 138 тысяч рублей.