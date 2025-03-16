Shot: Певица Наташа Королева задолжала за коммуналку 138 тысяч рублей

Певица Наташа Королева задолжала за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 138 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, артистка не платила за ЖКХ в своих квартирах, расположенных в доме — объекте культурного наследия на Новом Арбате и на Мосфильмовской улице. Так, на Новом Арбате звезда владеет тремя квартирами площадью 51,4, 68,3 и 98,3 квадратных метра. «Оценивается на рынке элитное жилье в центре столицы в 37, 49 и 70,8 миллиона рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще один долг числится по квартире в ЖК «Воробьевы горы», в престижном районе Раменки. При этом там же за певицей числится нежилое помещение площадью почти 155 квадратных метров, рыночная стоимость которого оценивается в 32,3 миллиона рублей, и машино-место стоимостью в 2,5 миллиона рублей.

В то же время отмечается, что время сама Королева проживает в деревне Крекшино, где на нее оформлены стоящие на соседних участках два дома площадью 52 квадратных метра и 330 квадратных метров. Их примерная стоимость составляет 6,2 миллиона рублей и 38 миллионов рублей соответственно.

Ранее в марте Королева пожаловалась на отсутствие праздника 8 Марта. По словам артистки, в Международный женский день ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, празднует день рождения.