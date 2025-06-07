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11:26, 7 июня 2025Россия

Сотни российских школьников остались без выпускных альбомов из-за обмана фотографа

Shot: Фотограф обманул родителей выпускников в Подмосковье на миллион рублей
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Несколько сотен школьников из Подмосковья остались без выпускных альбомов из-за обмана фотографа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Родители подростков рассказали изданию, что в этом году ученики минимум 15 школ из Красногорска, Балашихи, Реутова и других подмосковных городов стали жертвами мошенника. Мужчина по имени Сергей Зеленов, представившийся фотографом, заверил родителей, что он пришел по рекомендации от выпускников прошлых лет. Он показал им портфолио и попросил за свои услуги по 2,5 тысячи рублей с ученика.

Родители заплатили исполнителю, и тот действительно провел фотосессии. Однако в указанный срок мужчина не привез готовые альбомы в школы и исчез. Некоторым клиентам он кинул пустые ссылки на диск, а затем заблокировал своих заказчиков. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей. Семьи школьников, оставшиеся без альбомов, хотят написать коллективное обращение в прокуратуру.

Ранее модельное агентство обмануло россиян на сотни тысяч рублей. Сначала девушкам и парням проводили тестовую фотосессию, а затем сразу же предлагали подписать договор и внести 240 тысяч рублей за портфолио.

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