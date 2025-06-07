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04:16, 7 июня 2025Бывший СССР

Сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы

В Харькове и Днепропетровске прозвучали взрывы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В нескольких городах Украины звучат взрывы. Как сообщает украинское издание «Общественное», под ударом оказались Харьков, Днепропетровск и другие населенные пункты.

«Не менее шести попаданий зафиксировали по территории предприятия в Киевском районе Харькова», — говорится в сообщении издания. Уточняется, что в городе началось несколько пожаров.

Кроме того, раздаются взрывы в Павлограде и Тернополе.

В ночь на 6 июня российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины. Для ударов применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

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