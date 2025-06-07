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16:47, 7 июня 2025Мир

Стала известна реакция властей США на удары ВСУ по российским аэродромам

Bloomberg: Чиновники США остались недовольны атакой дронов ВСУ на аэродромы РФ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Многие чиновники из администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа остались недовольны ударами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации заметили, что, хотя некоторые американские политики и выразили открытое одобрение атаки Украины на Россию, многие тем не менее высказывали свое недовольство на этот счет.

Часть политиков выразила мнение о том, что последний налет ВСУ может лишь усугубить положение Украины, а также спровоцирует Москву продолжить боевые действия.

Ранее в США обвинили Украину в эскалации конфликта с Россией. Профессор Чикагского университета Джеффри Сакс сделал акцент, что атака ВСУ на российские военные базы только усугубит вооруженное противостояние между странами.

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