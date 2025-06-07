Стала известна реакция властей США на удары ВСУ по российским аэродромам

Bloomberg: Чиновники США остались недовольны атакой дронов ВСУ на аэродромы РФ

Многие чиновники из администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа остались недовольны ударами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации заметили, что, хотя некоторые американские политики и выразили открытое одобрение атаки Украины на Россию, многие тем не менее высказывали свое недовольство на этот счет.

Часть политиков выразила мнение о том, что последний налет ВСУ может лишь усугубить положение Украины, а также спровоцирует Москву продолжить боевые действия.

Ранее в США обвинили Украину в эскалации конфликта с Россией. Профессор Чикагского университета Джеффри Сакс сделал акцент, что атака ВСУ на российские военные базы только усугубит вооруженное противостояние между странами.