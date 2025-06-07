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06:25, 7 июня 2025Мир

В США обвинили Киев в эскалации конфликта с Москвой

Профессор Сакс: Безответственность Киева привела к эскалации конфликта с Москвой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Атаки Украины на российские авиабазы привели только к эскалации конфликта, ничего хорошего Киев не ждет. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс во время трансляции в соцсети X.

«Безответственность европейцев и украинцев в отсутствии желания прийти к разумному миру ничем хорошим не закончится», — отметил Сакс.

По его словам, действия Киева затронули проблему ядерного сдерживания между Западом и Россией. После входа США из договора по сдерживанию, угроза для Москвы нарастала с каждым расширением НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина не отвечать Киеву на атаку ВСУ по аэродромам. При этом американский лидер подчеркнул, что понимает реакцию России и ее недовольство в связи с действиями Украины. По его словам, Путин дал понять, что у российской стороны нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

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