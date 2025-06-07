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10:00, 7 июня 2025Экономика

Суд взыскал с сына «крабового короля» сотни миллиардов рублей

Суд взыскал с сына «крабового короля» Олега Кана 358,7 миллиарда рублей
Алина Черненко

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Суд взыскал с сына «крабового короля» Олега Кана Александра 358,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что в доход государства в счет погашения долга обратили четыре земельных участка и два дома Кана-младшего в Южно-Сахалинске. Кроме того, приставы выяснили, что у него есть восемь машин и 40 объектов недвижимости стоимостью почти в три сотни миллионов рублей.

Кан-младший обвиняется в участии в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений, контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Он находится в международном розыске.

В ноябре 2024 года арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил взыскание с «крабовых королей» 358,7 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба водным биологическим ресурсам. Заключенные между Федеральным агентством по рыболовству и ответчиками договоры признали недействительными.

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