Сябитова раскритиковала внешний вид Гузеевой

Сябитова раскритиковала обесцвеченные брови Гузеевой

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскритиковала внешний вид коллеги. Ее внимание привлекли обесцвеченные брови Ларисы Гузеевой, с которыми она вышла в эфир на «Первом канале».

«Лариса, а что это с тобой? Вот это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а ты сама-то в кого?» — с юмором спросила Сябитова.

Гузеева в ответ попыталась отшутиться, сказав, что она открыла окно, пока ехала в машине, и выгорела на солнце. Сябитова после этого многозначительно поинтересовалась, как долго ей и телезрителям придется терпеть новый образ ее коллеги. Участники программы также заметили перемены во внешности Гузеевой, отметив ее красивый образ.

Ранее Сябитова заявила, что певица и телеведущая Ольга Бузова не умеет выбирать правильных партнеров. Сваха указала на то, что артистка всегда останавливает выбор на более молодых мужчинах, «у которых ни гроша за душой».