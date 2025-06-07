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09:31, 7 июня 2025Интернет и СМИ

Сябитова раскритиковала внешний вид Гузеевой

Сябитова раскритиковала обесцвеченные брови Гузеевой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскритиковала внешний вид коллеги. Ее внимание привлекли обесцвеченные брови Ларисы Гузеевой, с которыми она вышла в эфир на «Первом канале».

«Лариса, а что это с тобой? Вот это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а ты сама-то в кого?» — с юмором спросила Сябитова.

Гузеева в ответ попыталась отшутиться, сказав, что она открыла окно, пока ехала в машине, и выгорела на солнце. Сябитова после этого многозначительно поинтересовалась, как долго ей и телезрителям придется терпеть новый образ ее коллеги. Участники программы также заметили перемены во внешности Гузеевой, отметив ее красивый образ.

Ранее Сябитова заявила, что певица и телеведущая Ольга Бузова не умеет выбирать правильных партнеров. Сваха указала на то, что артистка всегда останавливает выбор на более молодых мужчинах, «у которых ни гроша за душой».

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