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11:56, 20 мая 2025Культура

Бузову назвали «мамочкой для альфонсов»

Сябитова заявила, что мужчины Бузовой превращаются в содержанку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что певица и телеведущая Ольга Бузова не умеет выбирать правильных партнеров. Ее цитирует «Общественная служба новостей».

Сваха указала на то, что артистка всегда останавливает свой выбор на более молодых мужчинах, «у которых ни гроша за душой». «Выбирает красивых, но бедных. Итог один: мужик превращается в содержанку, а Бузова — в мамочку или живой кошелек. Ей вечно попадаются альфонсы или те, кто хотят за ее счет пробиться в шоу-бизнес», — сказала она.

Сябитова подчеркнула, что Бузовой нужен мужчина с большим достатком и более взрослый.

Ранее российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, заявил, что его неприятно удивило поведение Розы Сябитовой во время съемок в реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ.

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