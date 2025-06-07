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20:16, 7 июня 2025Бывший СССР

Трамп предостерег Маска от одного действия после конфликта

Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократической партии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / AP

Американский миллиардер Илон Маск столкнется с серьезными последствиями в случае, если начнет поддерживать Демократическую партию США. Об этом заявил президент республики Дональд Трамп в интервью NBC News.

«Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями», — сказал глава Белого дома.

Кроме того, он сообщил, что не намерен восстанавливать отношения с предпринимателем. По словам президента, он слишком занят другими делами.

Конфликт между Маском и Трампом произошел в начале июня 2025 года на фоне ухода бизнесмена с поста главы Департамента государственной эффективности США (DOGE). Миллиардер критиковал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, а также предложенный президентом проект государственного бюджета.

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