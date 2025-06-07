Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 7 июня 2025Россия

У ветеранов СВО может появиться еще одна льгота

Сенатор Гибатдинов предложил ввести для ветеранов СВО льготы при регистрации ИП
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У ветеранов специальной военной операции (СВО) может появиться еще одна льгота — при регистрации ИП. С предложением ввести ее, как передает ТАСС, выступил сенатор Совета Федерации от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

«Я направил на заключение правительства России поправки в налоговый кодекс, согласно которым для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, принимавших участие в специальной военной операции, налоговая ставка по доходам устанавливается в размере 1 процента», — сказал Гибатдинов.

Он добавил, что такая ставка будет применяться в течение пяти налоговых периодов с момента регистрации индивидуального предпринимателя. После этого региональные власти будут вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на применение льгот.

«Мы часто с [бойцами] разговаривали во время выездов [в зону СВО]. И в том числе обсуждали, чем они планируют заниматься после окончания СВО. Многие из них хотят продолжить службу на благо Родины, но многие также хотят попробовать организовать свой бизнес», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что семьям не вернувшихся со специальной военной операции бойцов приходилось делать платные справки для получения льгот. Речь идет, в частности, о справке из комитета ЖКХ, которую нужно получить для оформления мер поддержки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Историк рассказал о попытках Литвы захватить русские земли. Что ей помешало?

    ВСУ атаковали российский регион десятками беспилотников

    Российские военные рассказали о поражении завода в Днепропетровске

    В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд

    У ветеранов СВО может появиться еще одна льгота

    В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

    Названа заработанная россиянкой Андреевой на «Ролан Гаррос» сумма призовых

    Охранники гособъектов в России смогут сбивать беспилотники из пулеметов

    Самолет с неисправным двигателем приземлился в Шереметьево

    ВСУ атаковали дронами своих же военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости