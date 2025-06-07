В Баварии автомобиль въехал в толпу

Bild: В немецком городе Пассау мужчина на автомобиле въехал в толпу

В немецком городе Пассау (федеральная земля Бавария), расположенном на юге Германии, мужчина на автомобиле марки Mercedes въехал в толпу. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошел в 16:30 по московскому времени. По информации издания, за рулем транспортного средства был 48-летний мужчина. Полиция уже задержала его.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия в больнице оказались пять человек. «В настоящее время у нас есть один человек с травмами средней степени тяжести и четверо с легкими травмами», — рассказал журналистам представитель полиции города Штраубинг.

Правоохранители уже установили, что среди пострадавших были 38-летняя жена водителя автомобиля и его 5-летняя дочь. Сейчас идет следствие, задача которого установить, был наезд умышленным или нет.

Ранее сообщалось, что в Испании женщина въехала в толпу футбольных фанатов. По предварительным данным, пострадало 10 человек. Белый автомобиль марки Peugeot подъехал к фанатам клуба «Эспаньол».

