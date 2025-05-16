Женщина въехала в толпу футбольных фанатов в Испании, есть пострадавшие

Женщина въехала в толпу футбольных фанатов в Испании. Видеозапись публикует Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, пострадало 10 человек. Белый автомобиль марки Peugeot подъехал к фанатам клуба «Эспаньол». В водителя начали кидать различные предметы. Женщина за рулем тронулась с места и на скорости врезалась в толпу людей.

Ранее в мае в толпу фанатов футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), праздновавших победу своего клуба над лондонским «Арсеналом», въехал автомобиль. Инцидент произошел неподалеку от Елисейских полей. Пострадали три человека.