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00:14, 16 мая 2025Мир

Женщина въехала в толпу футбольных фанатов в Испании

Женщина въехала в толпу футбольных фанатов в Испании, есть пострадавшие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Женщина въехала в толпу футбольных фанатов в Испании. Видеозапись публикует Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, пострадало 10 человек. Белый автомобиль марки Peugeot подъехал к фанатам клуба «Эспаньол». В водителя начали кидать различные предметы. Женщина за рулем тронулась с места и на скорости врезалась в толпу людей.

Ранее в мае в толпу фанатов футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), праздновавших победу своего клуба над лондонским «Арсеналом», въехал автомобиль. Инцидент произошел неподалеку от Елисейских полей. Пострадали три человека.

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