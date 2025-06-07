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17:17, 7 июня 2025Бывший СССР

В Казахстане объяснили задержание призывников прямо на улицах

МО Казахстана объяснило задержание призывников на улицах неповиновением
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Республики Казахстан

Призывников в Казахстане задерживают на улицах и принудительно доставляют на призывной пункт, если они сопротивляются сотрудникам полиции. Об этом Минобороны республики сообщило в своем официальном Telegram-канале в ответ на распространявшиеся в сети ролики с массовыми задержаниями мужчин призывного возраста.

По данным ведомства, призыв на срочную службу в стране проводится ежегодно, однако некоторые граждане пытаются от него уклониться — в таких случаях Минобороны возлагает ответственность за явку призывника на полицейских. Если гражданин призывного возраста сопротивляется силовикам, его доставляют на призывной пункт принудительно.

Уже там сотрудники определяют, подлежит доставленный человек призыву или нет, и решают, отправлять его домой или на медосмотр.

Ранее делегация МО Казахстана под руководством главы ведомства полковника Ерболы Кумарбекулы подписала документ о начале военного сотрудничества с Великобританией.

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