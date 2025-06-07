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22:38, 7 июня 2025Бывший СССР

В Киеве устроили мемориал воевавшим за ВСУ ЛГБТ-активистам

В Киеве установили мемориал воевавшим за ВСУ ЛГБТ-активистам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press

В Киеве сторонники ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) устроили мемориал погибшим бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые также были ЛГБТ-активистами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Борис Рожин.

По его словам, участники акции установили мемориал с портретами и лентами «всех цветов радуги». При этом на некоторых портретах не указаны фамилии, а лица скрыты.

«К слову, про ВСУшников содомиты вспомнили сразу после того, как на организаторов акции посыпались угрозы от бандеровцев. Радужные ленточки против свастики — реалии современной Украины», — отметил военблогер.

Ранее украинское ЛГБТ-сообщество «Киевпрайд» выпустило обращение и обвинило полицию Украины в запугивании. Активистов предупредили об угрозе теракта или нападении на тысячи человек во время фестиваля в Киеве.

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