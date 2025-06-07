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11:14, 7 июня 2025Бывший СССР

В Киргизии демонтировали один из самых высоких памятников Владимиру Ленину

В Оше демонтировали памятник Владимиру Ленину высотой около 25 метров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В киргизском городе Ош демонтировали один из самых высоких памятников Владимиру Ленину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных жителей.

Ош является вторым по величине после Бишкека — столицы Киргизии. В центре города, рядом с Парком любви, уже давно установлен памятник, высота которого составляет около 25 метров. Насколько известно, это один из самых высоких объектов, посвященных вождю пролетариата, не только в Центральной Азии, но и во всем мире.

В городской администрации пока не раскрыли судьбу памятника. На данный момент нет данных о том, будут ли переносить объект или его вовсе демонтировали.

В январе в Киргизии также предложили демонтировать памятник Владимиру Ленину в центре Бишкека. Его захотели заменить на постамент в честь еще одного известного советского деятеля, именем которого названа центральная площадь города.

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