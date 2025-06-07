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05:04, 7 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО

У нижегородца приставы конфисковали Porsche и передали на нужды СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Судебные приставы Нижегородской области передали автомобиль Porsche Cayenne, конфискованный инстанцией, на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ГУФССП России по региону в Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД заметили нижегородца за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал гражданина виновным в преступлении и постановил конфисковать его Porsche Cayenne — после автомобиль передали в собственность государства.

Сотрудники ведомства направили запрос в Минобороны России с предложением передать арестованное имущество на нужды СВО. Уточняется, что теперь авто «послужит достижению целей специальной военной операции».

Ранее сообщалось, что житель Владивостока, находясь на специальной военной операции (СВО) на Украине, узнал о конфискации машины за пьяную езду.

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