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21:41, 6 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе в ДТП погибли трое сотрудников полиции

В Астраханской области трое полицейских погибли при столкновении с бензовозом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На трассе в Астраханской области произошло ДТП с участием полицейской легковушки и бензовоза. В результате аварии погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле, — все они были сотрудниками полиции. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в пятницу, 6 июня, на автодороге Р-215 АстраханьМахачкала. «В Лиманском районе Астраханской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Лада" и бензовоза», — говорится в сообщении.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа. По факту произошедшего начата проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что под Хабаровском перевернулся школьный автобус. В результате происшествия пострадали минимум 12 детей.

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