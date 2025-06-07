В российском регионе в ДТП погибли трое сотрудников полиции

В Астраханской области трое полицейских погибли при столкновении с бензовозом

На трассе в Астраханской области произошло ДТП с участием полицейской легковушки и бензовоза. В результате аварии погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле, — все они были сотрудниками полиции. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в пятницу, 6 июня, на автодороге Р-215 Астрахань — Махачкала. «В Лиманском районе Астраханской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Лада" и бензовоза», — говорится в сообщении.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа. По факту произошедшего начата проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что под Хабаровском перевернулся школьный автобус. В результате происшествия пострадали минимум 12 детей.