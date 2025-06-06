Школьный автобус перевернулся в российским регионе

Под Хабаровском произошло ДТП с автобусом, пострадали дети

Под Хабаровском произошло ДТП с автобусом, пострадало более десяти детей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Автобус следовал до зоосада «Приамурский», однако по дороге был опрокинут. Предварительная причина — неисправность тормозов. Транспорт получил серьезные повреждения.

Отмечается, что число детей, доставленных в больницу после аварии, увеличилось до 12. На месте дежурит пять карет скорой помощи. Также в медучреждение увезли двоих взрослых.

19 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщину с двухлетним ребенком увезли в больницу после ДТП на Богатырском проспекте. Водитель автобуса ЛиАЗ, поворачивая направо по разрешающему сигналу светофора, не пропустил горожанку с коляской, которая тоже шла через дорогу на свой зеленый.