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19:04, 7 июня 2025Мир

Вэнс понадеялся на восстановление отношений Трампа и Маска

Вице-президент США Вэнс понадеялся на восстановление отношений Маска и Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сожаление из-за публичного разлада между главой Белого дома Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Об этом он заявил в интервью подкасту This Past Weekend, запись которого доступна на YouTube.

Политик подчеркнул, что сохраняет лояльность президенту США, но понадеялся на восстановление отношений между ним и предпринимателем.

«Я всегда буду лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон со временем все же вернется в наши ряды. Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашел слишком далеко, но я все же надеюсь на это», — сказал он.

Ранее Илон Маск после конфликта с США заявил о необходимости создания в США новой партии. По его словам, политическая организация должна представлять интересы 80 процентов населения.

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