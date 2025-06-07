Вильфанд назвал главный фактор повышения температуры на Земле

Синоптик Вильфанд заявил, что температура на Земле растет из-за человека

Главный фактор повышения глобальной температуры на Земле сейчас — это деятельность человека. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Сейчас это уже, можно сказать, закон — антропогенное влияние существенно превышает природное», — подчеркнул синоптик.

По словам специалиста, природное явление Эль-Ниньо, которое вызывало потепление в обе предыдущих года, не вернется как минимум до осени. Между тем, природный феномен Ла-Нинья, связанный с понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, уточнил Вильфанд, в апреле перешел в нейтральную фазу.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные, 7 и 8 июня, в Москву вернется жара. При этом начало недели, по словам синоптика, будет комфортным для работы — воздух погреется до плюс 23 градусов Цельсия.