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07:49, 7 июня 2025Россия

Володин заявил об искажении истории Мерцем

Володин: Мерц позволил себе исказить историю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Говоря об итогах Второй мировой войны, канцлер ФРГ Фридриг Мерц позволил себе рассказать историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Мерцу необходимо пригласить в бундестаг, чтобы он смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком язык», — подчеркнул Володин.

Ранее Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за освобождение Германии от нацизма, не упомянув СССР в своей речи.

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